«Информационная безопасность – важный вопрос. Мы должны сделать этот законопроект еще жестче»

Как сообщает АПА, об этом сегодня во время обсуждения изменений в закон «Об информации, информатизации и защите информации» в Милли Меджлисе заявил заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан, депутат Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что есть страны Европы, которые занимают первые места в мире по числу суицидов. Несмотря на то, что в Азербайджане случаев суицидов намного меньше, информация об этом преувеличивается: «Разве в советский период не было суицидов и автомобильных аварий? На веб-сайтах оставляют в стороне наиболее важные вопросы и выносят на передний план эти. Тем самым они подстрекают к этому других. Все наши телеканалы освещают криминальную хронику. Зарабатывать очки за счет поспешного доведения до общественности информации неправильно. Эта информация направляет некоторых людей в негативное русло».

С.Новрузов отметил, что необходимо, когда человек хочет оставить комментарий в соцсетях, требовать регистрации удостоверения его личности: «В нашей стране интернет полностью свободен. Любой человек оскорбляет кого хочет, не понимая, что это читают все. Открывают фальшивые профили и пишут что хотят. Здесь к ответственности следует привлекать владельца интернет-портала. Или же следует проходить регистрацию по удостоверению личности. Создают заграницей портал и пишут об азербайджанской армии, солдате, даже есть те, кто распространяет новости из этих порталов. Затем этот человек удаляет ложную информацию. Видно, что это те люди, которые бежали из страны. Эти информации влияют на общество».

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял поправки в закон «Об информации, информировании и защите информации».

«Предлагаемые в закон изменения имеют очень важное значение, с точки зрения, обеспечения безопасности», — заявила вице-спикер парламента Бахар Мурадова, представившая текст поправок.

Так, поправки в статью 18 «Организация защиты информации» предусматривают запрет на распространение со стороны владельцев интернет-доменов и сайтов информации, представляющих государственную тайну, пропагандирующих насилие и религиозный экстремизм, терроризм и его финансирование, призывающих к национальной, расовой или религиозной ненависти и вражде, а также насильственного изменения конституционного устройства государства.

Также поправки запрещают размещение информаций о порядке и методах изготовления огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществах, об изготовлении наркотических веществ, психотропных средств и их прекурсоров, а также материалов порнографического характера.

Согласно приятым поправкам запрещается размещение информаций оскорбительного и лживого характера, в том числе нарушающих неприкосновенность личной жизни.

Аналогичные поправки приняты и в законе «О телекоммуникации».