Государственная авиакомпания Air India отстранила от полетов 34 члена экипажа из-за лишнего веса.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил госминистр гражданской авиации Джайант Синха.

«В настоящее время 34 члена экипажа (30 женщин и 4 мужчины) отстранены от полетов из-за высокого индекса массы тела», — говорится в письменном ответе госминистра депутатам нижней палаты парламента, текст которого приводит издание Hindu.

Отстраненные сотрудники составляют менее 1% общего числа кабинного экипажа авиакомпании, являющейся третьей по объемам перевозок в Индии. Синха не уточнил, когда они были отстранены, отметив лишь, что согласно правилам Главного управления гражданской авиации Индии (DGCA) максимальный индекс массы тела для женщин составляет 22 единицы, а для мужчин – 25.

«Поэтому экипаж, который попадает в категорию имеющих лишний вес, отстраняется от полетов, чтобы дать им возможность достичь необходимых критериев. Air India предоставляет членам экипажа достаточно возможностей, чтобы снизить вес. Как только они покинут категорию сотрудников с лишним весов, они будут допущены к полетам», — пояснил он.