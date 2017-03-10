Глобальная консалтинговая фирма Nomad Capitalist оценила гражданство в 199 странах и территориях мира по пяти факторам, включая безвизовые поездки (50% от общей оценки), налогообложение (30%), восприятие, двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя по 10%), в общей сложности 110%.

Согласно рейтингу, «самый ценный и сильный» в мире паспорт принадлежит Швеции (109%), т.к. граждане Швеции могут посетить без визы 176 стран, а также они пользуются «безупречной репутацией» за рубежом, имеют возможность иметь гражданство двух или более государств, имеют высокий уровень свободы личности и возможность легко избежать уплаты шведских налогов, переехав за границу.

В топ-10 также входят паспорта нижеследующих стран: Бельгия, Италия, Испания, Ирландия, Финляндия, Германия, Дания, Швейцария, Люксембург.

Российский паспорт на 82-й позиции соседствует с Палау и Албанией. Паспорт Таджикистана признан 140-м по ценности во всём мире.

Тем не менее, согласно рейтингу, паспорт Таджикистана имеет преимущества перед паспортами 58 стран мира, в том числе Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. На последнем, 199 месте, находится паспорт Афганистана, соседней с Таджикистаном страны. Другой сосед – Китай расположился на 164-м месте.

Азербайджан же в этом списке отстает от своих кавказских соседей. Паспорт этой страны расположен на 133 месте среди 199 стран. Паспорт Грузии на 83, Турции на 88, Армении на 132 месте, а паспорт Ирана расположился на 191 месте.

Паспорт одной из сильнейших держав мира — США занял 35-е место, ниже Эстонии и Малайзии.

Обладатели худших паспортов по мнению экспертов фирмы, это граждане Ливии, Пакистана, Эритреи, Ирака и Афганистана, эти страны заняли последние места в рейтинге.

Для расчета был разработан Nomad Passport Index, который основывается на пяти критериях: возможности безвизовых путешествий (50% итогового результата), уровне налогообложения (30%), восприятии (10%), возможности иметь двойное гражданство (10%) и общем уровне свободы (10%).