МИД РФ подтвердил гибель четырех российских граждан, которые были на борту разбившегося в пятницу под Стамбулом вертолета.
***
Все 7 человек, которые находились в потерпевшем крушение вертолете «Sikorsky S-76», принадлежащем группе компаний «Əczacıbaşı», погибли.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространил турецкий телеканал NTV. В вертолете находилось 2 пилота и 5 пассажиров. Уже установлены личности пассажиров. Это директор «Eczacıbaşı Vitra» по России Салим Озен, граждане России Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага.
***
Вертолет потерпел крушение в Стамбуле.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, вертолет рухнул в районе Бююкчекмедже.
На место происшествия стянуты экстренные службы.
Сообщается, что в результате крушения погибли 5 человек.
Всего в вертолете находились 7 человек — двое из них пилоты. В вертолете находилось 2 пилота, 4 гражданина России и сотрудник Группы компаний «Əczacıbaşı».
Предполагается, что крушение произошло в результате столкновения вертолета с телевизионной вышкой.