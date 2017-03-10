МИД РФ подтвердил гибель четырех российских граждан, которые были на борту разбившегося в пятницу под Стамбулом вертолета.

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Все 7 человек, которые находились в потерпевшем крушение вертолете «Sikorsky S-76», принадлежащем группе компаний «Əczacıbaşı», погибли.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространил турецкий телеканал NTV. В вертолете находилось 2 пилота и 5 пассажиров. Уже установлены личности пассажиров. Это директор «Eczacıbaşı Vitra» по России Салим Озен, граждане России Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага.

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Вертолет потерпел крушение в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, вертолет рухнул в районе Бююкчекмедже.

На место происшествия стянуты экстренные службы.

Сообщается, что в результате крушения погибли 5 человек.

Всего в вертолете находились 7 человек — двое из них пилоты. В вертолете находилось 2 пилота, 4 гражданина России и сотрудник Группы компаний «Əczacıbaşı».

Предполагается, что крушение произошло в результате столкновения вертолета с телевизионной вышкой.