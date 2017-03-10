В последние годы ускорился поток в Европу иммигрантов из Азербайджана. Многие лица, не занимающиеся общественно-политической деятельностью, направились в Европу в качестве политических беженцев. Об этом много раз писалось в СМИ.

Интересно, что уехать в Европу оказывается не так уж трудно. Хотя получение визы и вида на жительство в европейской стране не может быть таким простым процессом. Однако факт, что направляющиеся в Европу люди с лёгкостью получают в Азербайджане все нужные документы за определенную сумму. Это говорит о том, что в стране действует крупная сеть, занимающаяся продажей документов для иммиграции.

На самом деле, газета «Ени Мусават» выявила наличие такой сети при подготовке сюжета о жизни иммигрантов в Европе еще 2 года тому назад. Сотрудники газеты обнаружили удивительные факты. Лица, которые не занимались никакой общественно-политической деятельностью и даже не знают значения слов партия и политический блок, уехали в Европу с удостоверением оппозиционных партий и получили там политубежище.

Не забылись и обвинения нескольких лиц, которые поехали в Европу по поддельным документам и не смогли получить там вид на жительство, в адрес тех, кто продал им поддельные справки.

Недавно произошел интересный случай. Башгана партии Мусават Арифа Гаджилы и бывшего башгана Ису Гамбара вызвали в Генпрокуратуру для дачи показаний. Выяснилось, что этих авторитетных политиков допрашивали в связи с продажей поддельных документов для иммиграции. Иса Гамбар заявил в интервью медиа, что они заинтересованы в расследовании этих заявлений и выявлении лиц, занимающихся фальсификацией.

В связи с этим вопросом в нашу редакцию поступила интересная информация. Суть этой информации заключается в том, что в правоохранительные органы Азербайджана обратились многие жертвы этого «иммиграционного бизнеса». Как заявляют, жертвы сообщили, что определенные лица взяли у них 5-10 тысяч долларов за то, чтобы отправить в Европу, обещали получить для них там вид на жительство, однако не сдержали слова. Функционер одной из оппозиционных партий выразил musavat.com интересные мысли.

Он сказал, в последнее время в Европе стали больше проверять иммигрантов, отдавая предпочтение прибывающим из арабских стран, где идет война (Ирак, Сирия). Поэтому иммигрантам, прибывающим из Азербайджана, стало труднее:

«Раньше вероятность получения политубежища лицами, иммигрирующими по справкам Демократической партии Азербайджана, партии Мусават и ПНФА, составляла 80%. Сейчас этот показатель упал до 10%. Власти Азербайджана взялись за это дело и хотят остановить отток за рубеж. Поэтому была достигнута договоренность между властями Азербайджана и соответствующими европейскими структурами. По этому соглашению тем, кто уехал в Европу за последний год, не будет даваться убежище, их будут держать в лагере для беженцев и в определенные периоды будут передавать Азербайджану. Правительство Азербайджана взяло на себя обязательство не репрессировать запросивших политубежище лиц. По этой причине тем, кто уехал в Европу по справкам оппозиционных партий, стало трудно получать политубежище, это стало практически невозможным».

Поэтому граждане, которые заплатили оппозиционным функционерам деньги для получения нужных справок, начали жаловаться. Правоохранительные органы провели в связи с этим расследование и возбудили уголовное дело, берут показания.

Как сообщает осведомленный источник, выяснилось, что первоначально «иммиграционным бизнесом» занялись лица из сети председателя ПНФА Али Керимли:

«В связи с этим вопросом в прокуратуру были вызваны Иса Гамбар и Ариф Гаджилы, но они считаются виновными в этом процессе меньше всех. Да, есть и те, кто поехал в Европу по поддельным документам с печатью партии Мусават. Но таких очень мало. Главными участниками этого процесса является руководство ПНФА и определенная сеть вокруг них. В настоящее время есть несколько лиц, которые не являются членами ПНФА, не принимают участия в политических процессах, остаются в тени, они работают в этом деле в качестве «глубокого государства». Их работа заключается в том, чтобы координировать желающих уехать в Европу с ПНФА и получать для них справки. В настоящее время в Германии, Голландии есть много богатых азербайджанцев, получивших там статус политэмигранта. Хоть они и поехали туда под видом политической иммиграции, но открыли себе мелкие компании, построили бизнес, работают и зарабатывают деньги. Эти люди не могли поехать в эти страны в качестве просто бизнесменов, ведь для этого, чтобы получить вид на жительство и заниматься там бизнесом необходимо инвестировать 500000-1000000 долларов. У них в руках было примерно 100-200 тысяч евро, они заплатили 5-10 тысяч и поехали в Европу в качестве политических иммигрантов, после чего занялись там бизнесом».

Как заявляет источник, приближенные к руководству ПНФА лица координируют желающих уехать за границу лиц с этой партией и выдают им за 3-5 тысяч манатов поддельные документы:

«Затем они помогают им получать визы. Интересно, что эти люди связаны с «черным рынком» по выдаче виз. Они могул легко делать визы в Восточную Европу. Иногда даже всплывает тот факт, что эти визы поддельные. Один из отправленных в Германию был пойман с поддельной визой. Его сразу же депортировали из страны и сообщили правительству Азербайджана».

По словам источника, занимающаяся «иммиграционным бизнесом» сеть координируется некоторыми лицами, уехавшими из Азербайджана в Европу много лет назад:

«Одним из основных фигурантов в Европе является бывший работник газеты «Азадлыг». Сеть построена очень сложно. Кому в итоге поступают деньги за поддельные документы не знают ни те, кто платит, ни те, кто берет у них деньги. В сети имеется около 6-7 участников, которые распределяют между собой эти деньги. Сейчас сложилась следующая ситуация: у людей брали деньги лично в Азербайджане, или они перечисляли деньги на счет лица, проживающего за границей. Хоть им и выдали поддельные документы, но получить визу не помогли. Когда люди поминали, что их обманули, то требовали свои деньги обратно, а пойманные лица называли имена тех, кому они отдавали деньги. Для того, чтобы затерять след, отмечается, что деньги отправлены живущему в Европе лицу. Пострадавшему говорят, что он может идти жаловаться куда угодно. Есть в этой цепочке и посредники, которые получили деньги в руки или они были переведены на их счета, после чего был совершен трансфер, и с них теперь требуют по 30-40 тысяч долларов».

Как сообщил источник, правительство начало серьезно расследовать этот вопрос:

«Первоначально известно только то, что наряду с функционерами ПНФА в этот процесс вовлечены и главы некоторых НПО, а большинство поддельных документов было выдано ПНФА. Некоторым лицам были выданы документы для иммиграции, будто бы они являются операторами или внештатными корреспондентами газеты «Азадлыг». Предполагается, что в этот «иммиграционный бизнес» вовлечены и мелкие чиновники. Правоохранительные органы стран Европы обратились к правительству Азербайджана для расследования этого вопроса. Расследование началось осенью прошлого года, и предполагается, что по завершению процесса мы станем свидетелями сенсационных арестов. Интересный факт заключается в том, что некоторые медиа органы публикуют материалы против авторитетного государственного деятеля, разоблачившего эту преступную сеть. Эти медиа органы управляются со стороны приближенных к ПНФА лиц».