11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром местами ожидается слабый туман, однако ближе к вечеру кое-где на полуострове возможен дождь. Подует умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем 9-14° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%, днем – 60-70%.

В районах Азербайджана ночью и утром местами ожидаются туман, изморось, временами — дождь. В горных районах пойдет снег. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

11 марта в течение дня погода в некоторых районах будет нестабильной, временами ожидаются дожди, в горных районах – снег.