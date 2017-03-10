Сотрудники израильского посольства встретились с Александром Лапшиным.

Об этом сообщил в пятницу Trend его адвокат Эдуард Чернин.

Адвокат сказал, что встреча с Лапшиным состоялась в первом бакинском СИЗО. Представители посольства справились о самочувствии и ознакомились с условиями содержания Лапшина.

Адвокат добавил также, что встречался со своим подзащитным 9 марта. «Никаких жалоб у него нет, ситуация нормальная. Лапшин доволен ходом следствия, и ждет его окончания», — отметил Чернин.

Эдуард Чернин добавил, что Александр Лапшин созванивается также и со своей матерью.