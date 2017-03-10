«В мае и июне минувшего года страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ резко активизировали посреднические усилия по урегулированию конфликта», — говорится в обращении Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ Постоянному Совету ОБСЕ о важности проведения субстантивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

В обращении, которое приводит АПА, говорится, что в прошлом году стороны пришли к соглашению о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и завершении механизма расследования случаев нарушения режима прекращения огня: «Однако во время встречи в Санкт-Петербурге завершение механизма расследования в связи с выводом Вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий было отложено. На обеих встречах стороны пришли к соглашению провести переговоры по всестороннему урегулированию конфликта. 20 июля 2016 года Азербайджан представил предложение расширить офис, если мандат изменен не будет. Таким образом была продемонстрирована политическая воля и готовность к осуществлению достигнутых соглашений на высоком уровне.

К сожалению, затем на линии соприкосновения войск мы столкнулись с неприемлемыми элементами в связи с размещением наблюдателей ОБСЕ. Это же означает изменение стиля работы личного представителя действующего председателя ОБСЕ, что не соответствует достигнутым на уровне президентов договоренностям. Размещение на линии соприкосновения войск наблюдателей ОБСЕ до вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель может привести к укреплению статус-кво и затягиванию конфликта. Азербайджан не может пойти на этот шаг, который в целом противоречит целям Минского процесса.

В результате вопрос расширения офиса завершен не был. Армения же начала пользоваться данной ситуацией, чтобы объяснить свое уклонение от субстантивных переговоров».

В обращении отмечается, что несмотря на то, что офис расширен не был, ситуация на линии соприкосновения войск оставалась спокойной в течение нескольких месяцев: «Отказ Армении от субстантивных переговоров сопровождался провокациями на линии соприкосновения войск. Реваншистские заявления армянского руководства, военные учения на линии соприкосновения и провокации показывают, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта».

Отметим, личным представителем действующего председателя ОБСЕ является польский дипломат Анжей Каспшик.