«Через 2 года в Азербайджане в новой системе выпускных экзаменов ожидается ряд изменений», — заявил заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в последние годы в системе образования параллельно применяются две программы.

«Учащиеся, начавшие обучение с новым содержанием с 2008-2009 учебного года, в этом году завершают уровень среднего образования. Впервые применят выпускной экзамен нового формата. Параллельно будут продолжены работы в этом направлении», — цитирует его слова Репорт.

Д. Байрамов заявил, что в течение последних лет министерством образования выдвинуты и поэтапно осуществляется ряд проектов и инициатив: «Основное направление данных работ заключается в достижении более качественного образования, воспитании грамотных, здравомыслящих и подготовленных учащихся. В стране осуществляются работы, направленные на повышение престижа профессии учителя, применение новшеств в системе подготовки педагогов, применение диагностической оценки и системы зарплат в новом формате, стимулировании студентов, выбравших профессию педагога и пр».