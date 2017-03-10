Президент Армении Серж Саргсян 9 марта подписал указ о назначении Вардана Тоганяна на должность Чрезвычайного и полномочного посла Армении в Российской Федерации. Ранее Серж Саргсян подписал указ об освобождении Олега Есаяна от должности Чрезвычайного и полномочного посла Армении в Российской Федерации. Однако по сообщению СМИ, О.Есаян в четверг сам подал в отставку.

Отметим, что указ об отставке посла Армении в России Олега Есаяна появился сразу же после того, как прибывший в Ереван на днях известный ведущий политических ток-шоу Всероссийской государственной телерадиовещательной компании Владимир Соловьев на пресс-конференции обвинил его в бездействии.

«Кто посол Армении в России? Кто он? Вы его знаете?», — задался вопросом Соловьев на пресс-конференции 6 марта в Ереване, касаясь апрельской эскалации и реакции России в эти дни.

«Кто посол Азербайджана в России? Полад Бюльбюльоглу. Яркий человек. Где какая-то активность со стороны всех тех людей, которые должны встать и сказать о своих интересах? Ну да, конечно, есть понятная система отношений у вашего президента с президентом России, и очень хорошая система. Иначе бы ситуация в Карабахе так и не разрешалась бы», — добавил Владимир Соловьев.

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