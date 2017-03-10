

Один из трех пострадавших, поступивших в Клинический медицинский центр №1 после произошедшего вчера дорожно-транспортного происшествия на трассе Баку-Сумгайыт №1, находится в критическом состоянии.

Об этом сообщил Report главврач Клинический медицинский центр №1 («Семашко») Адалят Дадашов.

Он отметил, что у Лалы Насирзаде 1999 г.р. начался процесс гибели тканей головного мозга, она находится в коме: «Она прооперирована, так как ее селезенка и печень были разрушены. Кроме того, у нее зафиксирована черепно-мозговая травма. Мы ждем чуда, так как шанс на выживание у больной крайне мал. В настоящее время она в отделении интенсивной терапии».

У Расула Садыгова 1997 г.р. зафиксированы перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. «Он проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии. Эмин Хамидов 1999 г.р. поступил с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, его состояние среднетяжелое. Лечение продолжается в нейротравматическом отделении», — сказал главный врач.

Все трое являются студентами второго курса Сумгайытского государственного университета.

Сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова завила Report, что пятеро из 14 пострадавших, находящихся в Больнице неотложной скорой помощи Сумгайыта, сегодня утром выписаны домой: “Сейчас в больнице остаются 9 человек. После обследования некоторых из них также могут выписать домой».

Напомним, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Баку-Сумгайыт пятеро человек погибло, 18 человек с различными ранениями доставлены в Больницу неотложной скорой помощи Сумгайыта, трое размещены в Клиническом медицинском центре №1.