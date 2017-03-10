На 36-ом заседании Международного правления «Инициативы прозрачности в добывающих отраслях» (ИПДО) в Боготе завершились обсуждения статуса Азербайджана в этой организации.

Об этом на своей странице в Facebook написал участвующий в заседани ИПДО член межднародного правления и одновременно координатор Совета коалиции НПО Азербайджана Губад Ибадоглу, деятельность Азербайджана в ИПДО была приостановлена. В качестве причины указывается ограничение гражданского общества, нарушение требований протокола рабочих и многосторонних инициатив гражданского общества.

В апреле 2015 года статус Азербайджана был понижен до страны-кандидата из-за препятствий правительства в деятельности НПО. Тогда же был предложен план исправительных мероприятий, что позволило бы восстановить полноправное членство Азербайджана. В октябре Правление дало Баку время до марта 2017 г. Однако реальных шагов сделано не было.

Азербайджан считает несправедливым решение правления ИПДО о приостановлении членства страны в этой организации, заявил исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов.

«Мы считаем это решение несправедливым. В настоящее время EITI существенно отклонилась от своего первоначального мандата по обеспечению прозрачности и отчетности в добывающей сфере. Предоставление при любой возможности несвязанных фактов со стороны групп, действующие в различных сферах, отныне считается показателем значительного отдаления Инициативы от ее первоначальной миссии и целей», — отмечается в заявлении Ш.Мовсумова (Интерфакс).