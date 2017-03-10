«Нахождение Александра Лапшина под арестом в Азербайджане не является вопросом, касающимся ОБСЕ», — об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ в связи с поднятием Арменией вопроса об Александре Лапшине на Постоянном совете ОБСЕ.

Азербайджанское представительство заявило, что уголовное дело было возбуждено Азербайджаном и Беларусью на основе двусторонних отношений.

«Александр Лапшин гражданин нескольких стран. По этой причине эти государства следят за юридическими процедурами и выступают в качестве третьей стороны. Армения не имеет никакого отношения к этому юридическому вопросу. Это еще раз доказывает, что Армения постоянно организует визиты иностранных граждан на оккупированные территории Азербайджана, а затем использует это в своей политической пропаганде. Мы еще раз призываем журналистов и иностранных граждан не совершать незаконные визиты на оккупированные территории без согласия азербайджанской стороны», — сказано в заявлении.