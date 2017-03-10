В Баку застрелился 57-летний мужчина. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хазарского района.

Вечером 9 марта в поселке Бузовна Хазарского района в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома из пистолета Макарова застрелился Дадашев Илдырым Рза оглу, 1960 года рождения. Мужчина покончил с собой выстрелом в голову.

На момент совершения суицида в квартире, кроме него, никого не было. При осмотре квартиры криминалисты обнаружили предсмертную записку. В ней Дадашев раскрыл причину своего ухода из жизни. Мужчина написал, что смерть сына не дает ему покоя и он не может больше так жить.

В ходе расследования установлено, что сын Дадашева погиб в автокатастрофе под Москвой.

Сам Дадашев тоже долгое время жил в России и занимался коммерцией. По факту самоубийства прокуратурой Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.