Премьер-министр Польши Беата Шидло отказалась подписывать итоговую декларацию саммита Евросоюза после переизбрания на председателем Европейского совета Дональда Туска. Об этом сообщает Reuters.

«Я заявила, что не приму итоговый документ этого саммита. Очень жаль, что мои коллеги по «Вышеградской группе» отказались присоединиться ко мне и проголосовали за Туска»,— сказала госпожа Шидло. В Польше отмечают, что в связи с переизбранием господина Туска «игнорировались жизненно важные национальные интересы республики». Среди «итогов» саммита, по данным агентства, были наставления ЕС относительно экономической, иммиграционной и внешней политики объединения. 27 других представителей Евросоюза подписали документ, заявив, что решение госпожи Шидло не должно влиять на результат.

Ранее Польша предлагала отложить процедуру выборов председателя Евросовета, но вчера она все же состоялась. Впервые Дональд Туск стал председателем Евросовета, объединяющего глав государств и правительств стран-членов ЕС, 1 декабря 2014 года. В январе победу на выборах председателя Европейского парламента одержал Антонио Таяни. Теперь Европейской народной партии удалось получить контроль над тремя главными институтами Евросоюза.