Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шверценеггер может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Сенат США, сообщает Politico.

По данным СМИ, подобные слухи активно циркулируются в последнее время в кругах Республиканской партии, особенно после недавних перепалок голливудского актёра и Дональда Трампа в «Твиттере» относительно «жалких рейтингов» шоу «Кандидат» с участием Шварценеггера.

Как предполагают источники, экс-губернатор, который славится своей амбициозностью и обожает соревноваться, может вполне захотеть вновь «встать в позу бодибилдера» не только в интернет-стычках с президентом США.

— Вступление в гонку за место в сенате в 2018 году даст Арнольду площадку для того, чтобы «жать» Трампа следующие 16 месяцев, — сообщил источник.