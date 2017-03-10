Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 124 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, c позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района, в селах Вазашен, Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Чинари, Мосесгех Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Фарахли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби, Агдам и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Юсифджанлы, Баш Карвенд, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли, Горган, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.