«В настоящее время по республике есть необходимость в улучшении жилищных условий 80 тысяч семей или 340 тысяч вынужденных переселенцев».

Как передает АПА, об этом 9 марта на совещании под председательством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, посвященном переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях городов Баку и Сумгайыт, заявил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что в настоящее время 217 тысяч из 636 тысяч вынужденных переселенцев по республике, то есть 35 процентов всех вынужденных переселенцев, временно размещены в городе Баку. В объектах компактного размещения в нашей столице проживает 41 тысяча семей, в том числе 14 тысяч семей – в общежитиях, 5 тысяч семей – в общественных зданиях, 4 тысячи семей – в санаториях, пансионатах, турбазах, еще 4 тысячи семей – в недостроенных зданиях, 2 тысячи семей – в учебных заведениях и детских садах. Сюда входят и профессионально-технические училища.

В 117 объектах, пришедших в полностью непригодное, аварийное состояние в связи с истечением срока эксплуатации, проживают 8 тысяч семей или 35 тысяч человек. В справках, составленных на основании проверок, проведенных Министерством по чрезвычайным ситуациям, отмечается необходимость принятия неотложных мер в 44 из этих объектов и переселения проживающих там 4 тысяч семей, 16 тысяч вынужденных переселенцев.

А.Гасанов довел до сведения, что 4000 семей или 18 тысяч вынужденных переселенцев по республике многие годы проживают в квартирах, принадлежащих местным жителям. Принимаются некоторые меры по улучшению жилищных условий семей вынужденных переселенцев, проживающих в тяжелых условиях: «В этом году в Тертерском районе строится поселок на 1170 семей. Решены финансовые вопросы, связанные со строительством 4 жилых домов для 260 семей на пустующих земельных участках в городе Баку и на прилегающих территориях, уже начались строительные работы, будет обеспечено переселение туда вынужденных переселенцев, проживающих в двух аварийных зданиях».

Выделены соответствующие земельные участки для строительства новых жилых комплексов в городе Баку и прилегающих поселках — вблизи поселка Кюрдаханы Сабунчинского района – на 800 семей, на территории Пираллахинского района – на 330 семей, а также в городе Сумгайыт – на первом этапе для 1000 из 2900 семей вынужденных переселенцев, проводятся проектные работы. Разумеется, этого недостаточно.

Глава Госкомитета отметил, что хотя в результате мер, принятых за последние 13 лет, 200 тысяч из 380 тысяч трудоспособных вынужденных переселенцев обеспечены постоянной работой в бюджетных организациях и других отраслях, есть необходимость в обеспечении постоянной работой еще 161 тысячи человек. Вместе с сезонными работами работой обеспечены до 400 тысяч человек.