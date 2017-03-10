Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе, вынесенный парламентом страны 9 декабря прошлого года на фоне крупнейшего коррупционного скандала.

Как передает РИА Новости, решение КС было объявлено в пятницу в прямом эфире южнокорейского телеканала YTN.

Все 8 судей Конституционного суда проголосовали за импичмент.

Пак Кын Хе будет теперь окончательно отстранена от управления государством, а в течение 60 дней должны быть проведены досрочные президентские выборы.

Теперь Пак Кын Хе будет окончательно отстранена от управления государством, а в течение 60 дней должны быть проведены досрочные президентские выборы. Если бы не импичмент, то срок полномочий президента должен был истечь в феврале 2018 года, а выборы должны были состояться 20 декабря этого года.

Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь, как утверждается, вплоть до решения кадровых вопросов.

В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом, ее обвиняют в том, что под прикрытием связей с президентом она «выкачивала» крупные суммы денег у корпораций Южной Кореи.

Обязанности главы государства пока выполняет премьер-министр страны Хван Гё Ан.

Пак Кын Хе покинет президентский дворец в течение сегодняшнего дня.