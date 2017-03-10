В Баку женщины-водители будут приниматься на работу в службу такси.

Как сообщил Тренд глава ООО «Bakı Taksi» Рамал Агаев, в скором времени в их компании появятся женщины-водители, которые будут управлять автомобилями розового цвета:

«Иногда люди не хотят, чтобы их семьи и детей возили мужчины. Поэтому в скором времени у нас появятся женщины-водители такси. Они будут водить автомобили розового цвета. У нас уже начала работать одна женщина-водитель, и справляется она не хуже мужчин».

Агаев отметил, что будет проведен конкурс, отобраны женщины в возрасте 25-40 лет. Затем они пройдут двухмесячные курсы и начнут работать. По его словам, обязательным условием при приеме на работу будет наличие не менее чем пятилетнего опыта вождения.