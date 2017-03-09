Председатель ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Рауф Велиев в четверг принял делегацию иранского порта Амирабад.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече, прошедшей с участием компаний-подрядчиков, Кямал Абдуллахи рассказал о проводимых в представляемым им порту Амирабад строительных работах. Отметив, что в порту строится также паромный терминал, гость сказал, что строительные работы завершатся в ближайший год. По его словам, начало функционирования в порту паромного терминала станет причиной увеличения в будущем объема перевозимых грузов. Гость особо отметил, что они хотят воспользоваться богатым опытом азербайджанцев в строительстве паромного терминала в Амирабаде и управлении паромными судами.

Коснувшись связей между ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и иранскими компаниями, председатель ЗАО Рауф Велиев выразил уверенность в том, что эта встреча откроет новые возможности для экономического сотрудничества. Отметив, что азербайджанские специалисты обладают богатым опытом в строительстве паромных терминалов, Велиев сказал, что при строительстве паромного комплекса Курык в Казахстане также был использован опыт сотрудников ЗАО.

В ходе беседы было отмечено, что в настоящее время в составе флота ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» 13 типов паромов и два типа ролкеров (судов типа RORO). По словам руководства, ввод в строй паромного терминала в Амирабаде создаст возможность для реализации многих других проектов.

На встрече была достигнута договоренность о том, что иранские гости смогут подробно ознакомиться с паромами в Бакинском международном морском торговом порту, понаблюдать за процессом их пришвартовывания к причалу, погрузкой железнодорожных составов на паром. Кроме того, на переговорах были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества.