Финские туроператоры делают ставку на красоту местной природы и тишину, об этом сообщает Лайф со ссылкой на телекомпанию Yle.

До этого уединение и спокойствие объявили важными трендами на туристической выставке в Германии в 2016 году.

Финансируемая из госбюджета компания Visit Finland решила работать по этому направлению всерьёз.

— В опубликованной в феврале серии статей Slow news from Finland компания уделяет особое внимание природе, спокойствию и тишине как ключевым аспектам маркетинга Финляндии, — пишет Yle.

Многие компании уже ищут подход для тех туристов, которые жаждут тишины. Например в Лапландии открылись отели в заповедной зоне.