Агитационное мероприятие с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не состоится в отеле «Хилтон-Аэропорт » в Цюрихе. Руководство гостиницы отказало организаторам по соображениям безопасности, сообщает DW.

«Гостиница не станет местом проведения воскресной встречи Чавушоглу с представителями турецкой общины. Мы не сможем обеспечить безопасность участников мероприятия и сотрудников отеля», — заявил менеджер швейцарского отеля Алексей Линчук.

«Даже массированное присутствие полиции не может гарантировать безопасное проведение мероприятия», — добавил в свою очередь представитель правоохранительных органов Швейцарии.

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