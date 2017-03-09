Фотография, на которой бывший премьер-министр Италии и миллиардер Сильвио Берлускони запечатлен сидящим за столиком в ресторане McDonald’s и изучающим меню, получила вирусное распространение на его родине.

Фото, сделанное Андреа Зучиатти и выложенное на странице группы футбольных фанатов в Facebook, менее чем за сутки набрало 45 тысяч лайков и собрало около 2,6 тыс. язвительных комментариев, сообщает Newsru со ссылкой на The Local.

Больше всего шуток было, по понятным причинам, посвящено продаже Берлускони китайским инвесторам футбольного клуба «Милан». В статье отмечается, что экс-премьеру не привыкать к повышенному вниманию к его персоне в СМИ и соцсетях.