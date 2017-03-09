В Бакинском апелляционном суде прошло заседание по апелляционным жалобам обвиняемых в связи с пожаром в многоэтажном жилом доме в Хатаинском районе Фарида Садыгова, Заура Ашрафова и Нусрета Мухтарова.

Как сообщает АПА, суд не удовлетворил жалобы.

Напомним, что по решению Бакинского суда по тяжким преступлениям Ф.Садыгов и З.Ашрафов были приговорены к условному наказанию с испытательным сроком в 3 года. Они были освобождены в зале суда.

Уголовное дело в отношении скончавшегося обвиняемого Нусрета Мухтарова было прекращено.

Отметим, 10 апреля прошлого года на Зыхском шоссе Хатаинского района Баку произошел пожар в девятиэтажном жилом здании номер 16. Компания «TNH» проводила работы по облицовке фасада здания «полиуретаном».

По факту в следственном управлении Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело. В связи с грубым нарушением правил пожарной безопасности, злоупотреблением должностными полномочиями, нанесением жильцам материального ущерба в крупных размерах, в качестве обвиняемых по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР были привлечены к ответственности контролирующий деятельность компании TNH Фарид Садыгов, директор компании Заур Ашрафов и замдиректора компании по строительным работам Нусрат Мухтаров.

Обвиняемый Нусрат Мухтаров скончался в Бакинском следственном изоляторе.