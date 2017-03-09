Официальная страница АФФА на Facebook сообщила о неприятном инциденте на стадионе «Аль-Садд» в Дохе, где проходил матч между сборными Катара и Азербайджана по футболу.

Как передает azerisport.com, АФФА отмечает, что сотрудники стадиона не впускают на трибуны группу азербайджанских болельщиков. В качестве причины указывается, что матч проходит полностью закрытым для общественности.

На официальном «Твиттере» Футбольной ассоциации Катара отмечается, что вход на матч свободный.

Матч завершился победой наших футболистов со счетом 2:1. Голы в составе сборной Азербайджана забили Гулиев и Абдуллаев.