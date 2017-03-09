Офис «Халяль» откроется в Армении в преддверии иранского нового года Новруз, который отмечается 21 марта, сообщили изданию «Арка» в четверг в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Армении.

В начале января по итогам встречи замминистра Эмиля Тарасяна с ответственным по экономической части посольства Ирана в Армении Абасом Горбани была достигнута договоренность о том, что в Армении откроются офисы оценки соответствия халяльной продовольственной продукции.

Офис «Халяль» открывается в Ереване с целью создания представительств органов оценки соответствия продукции требованиям Ирана, а также увеличения спроса на армянскую продукцию, стимулирования роста туризма, выхода на новые рынки сбыта.

«Открытие офиса «Халяль» станет новым стимулом для армянских предпринимателей, направленных на увеличение объемов экспорта продукции в Иран», — отметили в Минэкономики.