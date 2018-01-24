Исследователи продемонстрировали, что главным параметром для выращивания картошки является правильный полив и добавление питательных веществ. Им удалось вырастит клубни внутри корпуса от микрозонда системы CubeSat, в котором поддерживался марсианский состав почвы и атмосферы, давление, а также другие параметры. Специалисты отмечают, что лучше всего себя проявила картошка, выведенная для выращивания в засоленных низинах.

Таким образом ученым удалось проверить один из элементов романа Энди Уира «Марсианин», в котором астронавт Марк Уотни оказался затерянным на Красной планете. По сюжету Уотни построил теплицу, где собрал первый на Марсе урожай картофеля. В качестве удобрения использовал собственные экскременты, воду получал из водорода неиспользованного ракетного топлива, кислород — из углекислого газа.

