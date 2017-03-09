Сегодня арбитражный суд Московской области признал экс-владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

На прошедшем заседании финансовый управляющий Исмаилова Алексей Грудцин поддержал свое ходатайство о переходе к процедуре реализации имущества в связи с непредставлением заинтересованными лицами в установленный срок плана реструктуризации долгов Исмаилова, сообщает РИА Новости.

Отметим, что бизнесмен, контролирующий группу компаний АСТ, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов в связи с деятельностью своего основного актива — Черкизовского рынка. Вскоре после того как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения, рынок закрыли.

Напомним, первую процедуру банкротства Исмаилова в августе 2016 года суд ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ.