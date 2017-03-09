Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй становится мемом после того, как она продемонстрировала его 8 марта. Она посмеялась во время выступления над словами лидера лейбористов.

Как сообщается, он обвинил политика в «согласовании сделки» с советом графства Суррей. Договорённость якобы связана с повышением муниципального налога на 15%.

В ответ на это Мэй залилась смехом, отдалённо напоминающим такое же действие юмориста Евгения Петросяна. В соцсетях тиражируют видео с заседания.