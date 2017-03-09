Газета Milliyet сообщила, что Мевлют Алтынташ, убивший посла РФ в Турции Андрея Карлова, мог готовить покушение и на американского дипломата Джона Басса. По данным СМИ, перед преступлением он изучал информацию о сотруднике дипмиссии США в Турции.