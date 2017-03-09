Руководитель действующего в Нидерландах Азербайджано-турецкого культурного центра Ильхан Ашкын 17 марта вновь предстанет перед судом.

Об этом сообщил Report сам Ильхан Ашкын.

Он сказал, что 3 марта суд голландской провинции Оверэйсел, куда входит город Алмело, потребовал, чтобы он извинился перед армянами: «В противном случае, согласно статье 137д Уголовного кодекса Нидерландов, меня могут приговорить к заключения до двух лет или привлечению к общественным работам. В 2014 году я сказал, что «Карабах станет могилой армян», так и стало.

В ходе апрельских боев 2016 года Вооруженные силы Азербайджана при пресечении провокационных диверсий противника уничтожили сотни армянских военнослужащих и боевую технику. Мои слова нашли подтверждение. Карабах стал могилой сотен армян. Теперь почему я должен извиняться? За какой террористический акт, трагедию геноцида, которые армяне совершили на моей родине, они извинились? Зверства, совершенными армянами в Карабахе, известны мировому сообществу. Я жду решения судьи. Если вынесут мне наказание в виде привлечения к общественным работам хоть на один день, я обращусь в Верховный суд».

Отметим, что председатель суда провинции Оверэйсел Таквор Аведисян по национальности армянин. Таквор Аведисян, проживающий сейчас и родившийся в несмешанной армянской семье в городе Роттердам, с 2013 года руководствует провинциальным судом. После окончания Эразмуского университета в 1999 году, он начал свою деятельность в Роттердамском суде. С 2007 года был председателем уголовного суда в городе Харлем.

Напомним, что Ильхан Ашкын, который больше 25 лет живет в Голландии, столкнулся с давлением и провокацией армян. Он борется за правое дело Азербайджана во всей Европе, пропагандирует карабахские реалии, самоотверженно выступает против армянской фальсификации. Под его руководством в 2007 году Азербайджано-турецкий культурный центр в Голландии воздвиг памятник Ходжалинским шехидам, организовал акции протеста в связи с азербайджанскими трагедиями перед офисами международных организаций в Гааге.