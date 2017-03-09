Официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 10 марта 2017 года установлен на уровне 1,7437 маната, сообщает Центральный банк.
По отношению к 9 марта курс маната к доллару укрепился почти на один процент.
Официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 10 марта 2017 года установлен на уровне 1,7437 маната, сообщает Центральный банк.
По отношению к 9 марта курс маната к доллару укрепился почти на один процент.
Дата: 2017/03/09 17:29
Раздел: Азербайджан, Экономика
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