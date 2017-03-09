Сегодня комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

За соответствующее решение проголосовали 39 членов комитета, четверо выступили против и еще один воздержался, сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter

Также члены комитета заслушали доклад члена комитета по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента Майкла Бони. По его словам, Украина не только выполнила все требования ЕС для предоставления ей безвизового режима, но и «превзошла ожидания».

Теперь Украине осталось пройти лишь три процедуры, чтобы получить безвиз с ЕС. Следующим шагом станет рассмотрение вопроса об отмене виз для украинцев в Европейском парламенте 5 апреля.

После этого данный вопрос повторно рассмотрят представители стран-членов ЕС (COREPER) и утвердит Совет Европы.