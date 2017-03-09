9 марта в Управлении Международного Военного Сотрудничества состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Великобритании.

Согласно информации МО АР, на мероприятии были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, были обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения, образования и миротворческих операций, а также был проведен обмен мнениями по региональной безопасности.

Итогом переговоров стало подписание «Плана военного сотрудничества между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Министерством Обороны Объединенного Королевства на 2017/2018 финансовый год».