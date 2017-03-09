Кремлевская коллекция миниатюр пополнилась еще одним персонажем. Как пишет БНК, по заказу администрации президента России в единственном экземпляре сделана скульптура председателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова. На сайте дизайн-студии «Русский витязь» из Санкт-Петербурга указано, что изделие изготовлено в масштабе 1:6. 300-миллиметровая статуэтка обойдется заказчикам в $12000.

Военно-историческая студия не первый раз выполняет заказы Кремля на изготовление видных деятелей и политиков из олова. Примечательно, что месяцем раньше здесь была изготовлена миниатюра Владимира Путина «Президент России на учениях Северного флота 2005», а сейчас идет работа над очередным заказом — «Президент США Дональд Трамп».

Весь технологический процесс создания миниатюры занимает несколько месяцев. Сначала разрабатывается сюжет, потом делаются эскизы из пластилина, по лучшему отливается мастер-модель. Далее ее расписывают акриловыми и темперными красками. Помимо олова в статуэтках могут быть использованы медь, бронза, золото и даже драгоценные камни.

Художник Галина Сычева и скульптор Михаил Польский представили Вагита Алекперова стоящим перед рабочим столом, на котором лежат карта с местами присутствия компании и миниатюрная нефтяная качалка.