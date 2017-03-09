Создатели сайтов, пропагандирующих самоубийства, являются преступниками, заявил президент России Владимир Путин.

«В информационной сфере появилась еще одна угроза, о которой я бы хотел сказать отдельно. Это распространение сайтов, пропагандирующих суицид. Преступники – а иначе их не назовешь, можно было бы назвать, если бы не публичное выступление – прежде всего, нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой, находящихся в трудной жизненной ситуации», – сказал Путин на расширенной коллегии МВД, передает «Настоящее время».

«В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы о дополнении законодательства нормой, распространяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства», – добавил Путин.

13 февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в Госдуме уже подготовлен законопроект о введении уголовной ответственности за склонение ребенка к самоубийству.

Ранее Следственный комитет России также предлагал расширить статью 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», чтобы максимальное наказание по ней было ужесточено до семи лет тюрьмы.

По словам Яровой, сейчас в интернете «действует большое количество сайтов, где пропагандируется добровольная смерть или предоставляются разные услуги для самоубийства». В том числе благодаря их усилиям в России в 2016 году совершили суицид 720 несовершеннолетних.

По данным Роспотребнадзора, почти 30% ссылок, содержащих запрещенную информацию о способах совершения самоубийства, приходится на социальные сети.