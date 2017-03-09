В связи с произошедшей аварией на дороге Баку-Сумгайыт задержаны два водителя. Водитель микроавтобуса марки «Ford» с государственным регистрационным номером 50-BN-132, житель Сумгайыта 1976 г.р. Гусейнов Намик Гусейн оглу при движении на высокой скорости потерял управление и сначала врезался в грузовую машину марки «ЗИЛ», стоявшей на краю дороги, а затем в железное ограждение дороги.

Грузовик «ЗИЛ» сломался до того, как произошла авария и он стоял на краю дороги. В связи с происшествием, кроме водителя микроавтобуса, также был задержан водитель грузовика Шамистанлы Эльвин Эльдар оглу. Обоих водителей допрашивают, устанавливается, были ли они в момент аварии пьяны.

Как передает Avtosfer.az, водитель совершившего аварию красного «Ford» совершает обгон справа другого «Ford» на мосту, что запрещено ПДД. После обгона водитель пытается перестроиться в левый ряд, однако не может из-за высокой скорости. В результате он врезается в стоящий на краю дороги испортившийся «ЗИЛ», у которого лопнуло колесо.

Как удалось выяснить Avtosfer.az, Гусейнов Намик многие годы водит «Ford». С 2012 года по 6 марта 2017 года он был оштрафован 61 раз. Только за прошлый год он был оштрафован 24 раза.