В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого бывшего инспектора Государственной автомобильной транспортной службы Ровшана Ахмедова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиняемый Р.Ахмедов ответил на вопросы адвоката. Он сказал, что отдал золото мужу дочери Ч.Бахшиева: «В этот день у них дома была также прислуга».

Затем на процессе показания дали свидетели.

Мубариз Алекберов в своих показаниях сказал, что Ч.Бахшиев его тесть. Он отметил, что среди пропавших вещей было и его золото: «Там были 50 моих золотых монет достоинством 10 рублей и 10 золотых монет достоинством 5 рублей. Я отдал их на хранение Чингизу Бахшиеву. А он отдал на хранение Ровшану, затем мы узнали, что их украли».

После этого дала показания супруга Р.Ахмедова Ханымгыз Ахмедова.

Х.Ахмедова ответила на вопросы прокурора. По ее словам, в связи с тем, что в доме были посторонние люди, она вернула Ч.Бахшиеву золото раньше срока.

Х.Ахмедова также сказала, что Ч.Бахшиев дал деньги бывшему генералу МНБ Акифу Човдарову.

Обвиняемый Р.Ахмедов подтвердил это и сказал, что слышал, как Ч.Бахшиев говорил о передаче в черном дипломате А.Човдарову около 2 миллионов манатов: «Чингиз Бахшиев всегда говорил, что Акиф Човдаров надоедает ему».

Для обеспечения участия на заседании всех свидетелей заседание перенесено на 15 марта.

Отметим, на бывшем заседании суда председательством судьи Расима Садыхова адвокат Р.Ахмедова Адам Мамедов потребовал отвода для судьи. В качестве причины отвода указывается предвзятое отношение судьи к делу и проведение им нескольких процессов за закрытыми дверями.

Судьи удовлетворили ходатайство, и дело было отложено до назначения нового судьи.

Отметим, Р.Ахмедов обвиняется в совершении мошенничества в отношении экс-советника министра транспорта Зии Мамедова Чингиза Бахшалиева. Согласно обвинению, Р.Ахмедов обвиняется в присвоении золота и драгоценностей на сумму 800 тысяч манатов, принадлежащих Ч.Бахшалиеву.