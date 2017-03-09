В четверг под председательством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой состоялось совещание, посвященное переселению семей беженцев и вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях городов Баку и Сумгайыт, сообщает АзерТадж.

Мехрибан Алиева сказала, что совещание посвящено решению проблем соотечественников, изгнанных с родных земель, и что этот вопрос более 20 лет находится в центре внимания государства.

Мехрибан Алиева довела до внимания, что благодаря реализации Государственной программы по улучшению жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, подписанной Президентом Ильхамом Алиевым, осуществляются необходимые меры по социальному обеспечению, образованию, занятости, проживанию и медицинскому обслуживанию сограждан.

Первый вице-президент отметила, что до сих пор в регионах было построено около 100 современных жилых комплексов для вынужденных переселенцев, 250 тысяч беженцев обеспечены новыми квартирами, в новых поселках построено 150 школ, 60 медицинских центров и детских садов. Были предприняты необходимые шаги по трудоустройству сограждан, за последние 13 лет сотни тысяч беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены работой.

Первый вице-президент сказала, что, несмотря на это, многие семьи вынужденных переселенцев проживают в аварийных и непригодных зданиях и необходимо предпринять дополнительные шаги для ускорения работ по улучшению их жилищных условий.

Первый вице-президент подчеркнула важность переселения беженцев и вынужденных переселенцев в новые квартиры в городах Баку и Сумгайыт, отметила выделение с этой целью дополнительных средств и территорий для строительства новых зданий и скорейшее начало строительных работ. Она также добавила, что в новых зданиях, построенных в Баку и Сумгайыте, должны быть выделены квартиры для переселения беженцев и вынужденных переселенцев.

На совещании была представлена краткая презентация проделанной до сих пор работы в связи с беженцами и вынужденными переселенцами. Как видно из презентации, в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта экономике Азербайджана был нанесен ущерб на сумму более 800 миллиардов долларов. В результате проводимой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым политики правда о конфликте была доведена до мировой общественности. Президентом Ильхамом Алиевым, который осуществляет последовательные и целенаправленные меры по усилению социальной защиты вынужденных переселенцев и улучшению условий их жизни, в 2003-2017 годах были подписаны 55 указов и распоряжений. В 2001-2006 годах были построены 95 поселков, 151 школа, 58 учреждений культуры, 59 учреждений здравоохранения и другие объекты инфраструктуры.

Затем выступили вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов, глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджов.

Подводя итоги совещания, Мехрибан Алиева сказала о значении совместной работы для решения этого вопроса за короткое время. Отметив, что проделана большая работа в связи со строительством и реконструкцией детских садов, Мехрибан Алиева довела до внимания, что в некоторых случаях эти детсады не функционируют в полную силу. Подчеркнула, что для скорейшего решения этого вопроса министерством финансов и Исполнительной властью города Баку должна быть создана рабочая группа.

«Стоящая сегодня перед нами основная цель заключается в том, чтобы обеспечить четыре тысячи семей переселенцев новыми квартирами в городах Баку и Сумгайыт. Семьи, живущие в самых аварийных, в самых тяжелых условиях, в скором времени должны быть переселены в новые здания», — сказала Мехрибан Алиева и дала поручения в связи с осуществлением координации между соответствующими госорганами в этом направлении.

Первый вице-президент поручила исполнительным властям районов подготовить предложения, направленные на обеспечение беженцев и вынужденных переселенцев работой. Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт найдет свое справедливое решение, территориальная целостность будет восстановлена, все беженцы и вынужденные переселенцы возвратятся к родным очагам.