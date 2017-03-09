Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны изучит материалы, опубликованные на сайте WikiLeaks. Особенно внимательно отнесутся к документам, свидетельствующим о попытках прослушивания Владимира Путина.

«Вместе со всем мировым сообществом мы, естественно, обратили внимание на опубликованные данные. Конечно, они заслуживают внимания, в них нужно повнимательнее вчитываться», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он напомнил, что до этого стала известна информация о прослушивании российского посла в США Сергея Кисляка.

Ранее сообщалось, что на сайте WikiLeaks опубликована первая часть пакета документов, принадлежащих Центральному разведывательному управлению США. В том числе там есть информация о существовании пяти серверов для прослушивания разговоров российского лидера.