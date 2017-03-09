Президент Беларуси Александр Лукашенко решил на один год приостановить взимание сбора, получившего неофициальное название «налог на тунеядцев».

Об этом сообщает БЕЛТА.

Речь идет о декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Сам документ отменять не будут, вместо этого в него внесут коррективы.

По словам Лукашенко, декрет не является экономическим и финансовым — «это идеологический, моральный декрет».

«В 2016 году определенное количество (это тысячи людей), не оспаривая, внесли платежи. Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги», — сказал белорусский президент.

Как сообщалось ранее, в феврале и в начале марта в ряде городов Беларуси прошли так называемые «марши тунеядцев».