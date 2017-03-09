5 марта, в День физической культуры и спорта, Управление по делам молодежи и спорта Ясамальского района наградило сотрудника NIKOIL | Bank-a Гасана Гулиева почетной грамотой за спортивные достижения в области карате.

Обладатель второго дана и черного пояса Гасан Гулиев родился в 1974 году. Еще в школьные годы начал увлекаться карате, а с 2000 года перешел на профессиональный уровень. Является чемпионом Азербайджана (2013), трехкратным чемпионом Европы (2013,2014 и 2015) и двукратным чемпионом Мира (2013, 2014) по карате-до шотокан в весовой категории 85+ кг. В 2016 году Гасан получил степень мастера спорта. Ветеран Карабахской войны, Гасан Гулиев вот уже более двадцати лет является сотрудником NIKOIL | Bank-a и помимо карьеры в банковском секторе, успешно занимается частной тренерской деятельностью.

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