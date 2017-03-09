12 марта Государственный экзаменационный центр проведет первый этап выпускных экзаменов для учеников 9 классов общеобразовательных школ в 33 районах страны, а также выпускные экзамены для учащихся последних классов ссузов в 23 районах.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, в целом, экзамены сдадут 37 230 учеников.

Ученики могут распечатать «Пропускной лист на экзамен» посредством интернета, начиная с 5 марта. Экзамены начнутся в 11:00. Ученики должны принести с собой на экзамен пропускной лист и удостоверение личности.

В целом было выделено 113 экзаменационных центров для проведения экзаменов. На первом этапе выпускных экзаменов для учеников 9 классов планируется участие 34116 человек (Нахчыван 1053, Кенгерлинский район 226, Ордубадский район 425, Сядярякский 89, Джулфинский район 414, Шарурский район 743, Шахбузский район 159, Ходжавендский район 76, Бардинский район 2205, Агджабединский район 1816, Агдамский район 953, Тертерский район 867, Уджарский район 870, Кюрдемирский район 1343, Зардабский район 616, Агсуинский район 731, Имишлинский район 1242, Физулинский район 796, Бейлаганский район 1077, Ширван 1043, Гаджигабульский район 754,3 Сабирабадский район 1946, Билясуварский район 1408, Нефтчалинский район 732, Сальянский район 1438, Саатлинский район 1053, Лянкяран 2214, Астара 1220, Лерикский район 674, Ярдымлинский район 706, Джалилабадский район 2473, Масаллинский район 2156 человек). На выпускных экзаменах в ссузах примут участие 3114 учеников 11 классов (Баку 1232, Гянджа 250, Шамкир 63, Гядабей 58, Газах 51, Товуз 39, Сумгаит 432, Шамахы 64, Гах 88, Барда 79, Гейчай 73, Кюрдамир 81, Зардаб 41, Ширван 99, Сабирабад 59, Билясувар 47, Сальян 19, Саатлы 57, Лянкяран 20, Джалилабад 130, Губа 58, Гусар 39, Хачмаз 35 чловек). Следить за ходом экзаменов будут 269 руководителей, 3091 наблюдатель.