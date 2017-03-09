Очередные радужные выводы из стен Милли Меджлиса

«Если женщина грамотная, у нее есть образование и работа, то у нее нет никаких проблем».

Об этом заявила в интервью Радио Азадлыг председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы.

Отвечая на вопрос журналиста «какова, по ее мнению, главная проблема женщин Азербайджана», депутат сразу же ответила в неподражаемом стиле сотрудника Милли Меджлиса:

— Я думаю, что если женщина грамотная, у нее есть образование и работа, то у нее нет никаких проблем. Иногда люди сами создают себе проблемы. Какие у нас есть проблемы? На самом деле, нет у нас никаких проблем.

А раз госпоже А. Нахчыванлы хотелось бы знать, каким образом люди создают себе проблемы, да и вообще о проблемах в частности, мы попытаемся объяснить: например, у нас в Азербайджане педагогические вузы выпускают ежегодно большое количество дипломированных специалистов. Но специалисты эти не хотят устраиваться работать по профилю, потому что в школах платят очень маленькую зарплату. Вот вам один из примеров, когда наличие диплома не помогает заработать на достойное проживание. Далее – критерий возраста: в Азербайджане очень сложно устроиться на работу, если тебе за 35 (и наличие диплома – даже нескольких за раз тоже не помогут). Можно привести еще примеры, но полагаем, что этого вполне достаточно.

Далее: на вопрос журналиста «а что насчет вынужденных переселенцев, матерей заключенных, задолжавших банкам и живущих за чертой бедности», А.Нахчыванлы заявила:

— Безусловно, все это есть. Верховный главнокомандующий ежедневно занимается этими проблемами. Это рана в наших сердцах, мы будем говорить об этом, пока она не заживет. Но все же не стоит говорить об этом на каждый праздник, этот вопрос и так в наших сердцах. Последние события показывают, что мы приближаемся к его решению.

— К счастью, пенсии повысились, — добавила А. Нахчыванлы.

Правда, чем именно незначительно повышение пенсионных выплат поможет решению вопроса живущих за чертой бедности вынужденных переселенцев и беженцев г-жа депутатша так и не прояснила.

По словам А. Нахчыванлы, многие социальные проблемы решены, открываются рабочие места, строятся школы и детские сады. В стране развивается сельское хозяйство, хлопководство, табаководство, шелководство, и в этих сферах задействовано много женщин. И это означает, что создано много новых рабочих мест. Естественно, у в Азербайджане есть и женщины-заключенные. Но это – другая проблема. Одна из самых больших проблем – это беженцы и вынужденные переселенцы. Решением этого вопроса занимаются все представители азербайджанского чиновничьего аппарата.

«Дай Бог, — умиляется А. Нахчыванлы, — чтобы и эта проблема решилась в один из весенних праздников».

На вопрос журналиста, что хоть пенсии и увеличились, но возраст выхода на пенсию для женщин собираются повысить до 65 лет, депутат заявила:

«Вы мне скажите, какая работающая женщина хочет после исполнения 65 лет уйти с работы и сидеть дома? И во-вторых, это пока только обсуждается. Когда обсуждения закончатся и этот вопрос решится, тогда и поговорим. Зачем заранее это обсуждать?».

Да, с этим сложно не согласиться. Зачем обсуждать заранее? Да и с работы уйти женщина не захочет, потому что пенсия – в любом случае – не будет соответствовать уровню оклада. А выживать как-то нужно. Особенно на фоне резко выросших цен на продукты питания и коммунальные услуги.

На вопрос журналиста «Что вы на это скажете, как женщина и как депутат», А.Нахчыванлы ответила:

— Предлагается сравнять возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. Я думаю, женщинам можно пойти на уступки, потому что женщины — наряду с работой — занимаются семьей и детьми. Но я думаю, если сказать работающей женщине в 65 лет, мол, выходи на пенсию, то она не выйдет. Но есть люди, с проблемами со здоровьем, они входят в другую категорию. Поэтому вопрос надо обсуждать. Нужно сравнить с развитыми странами Европы, с Германией. Женщины выходят на пенсию всего на 3 года раньше мужчин. На самом деле, я не вижу в этом вопросе никаких проблем.

На вопрос журналиста о сравнении с Европой, где люди живут дольше, Агия Нахчыванлы дала ответ, показав свою полную безграмотность в данном вопросе:

— Кто сказал, что европейцы долгожители? Вы видели в Европе человека, которому больше 100 лет? Все долгожители из Азербайджана: из Лерика, Лянкярана, Огуза. В Огузе живет 114-летняя женщина, я каждый раз поздравляю ее на день рождения. Наши люди – долгожители. Кто приводит такую статистику? Я не верю, что в Европе есть долгожители. Как ни поедешь в Германию, немцы сидят в ресторанах с пивом в руках».

Честно говоря, довольно странно судить о долголетии людей, проживающих в Европе, по одной только Германии и еще — по количеству выпитого в ресторанах пива. Создается впечатление, что и сама Агия ханум дальше Германии никуда не выезжала. А если и выезжала, то явно не занималась вопросами демографии и продолжительности жизни, а сидела где-то в берлинском пабе и считала посетителей с кружками пива. А, может быть, и сама не прочь пивком побаловаться. А почему бы госпоже депутатше не порассуждать о долголетии жителей Германии не по пивку, а по прекрасному уровню жизни: качественной медицине, отсутствию ГМО-продукции, экологически чистому топливу стандарта «Евро», к примеру. И еще, прежде, чем отвечать сотрудникам СМИ на подобные вопросы, госпоже А. Нахчыванлы стоило ознакомиться с мировой статистикой и сделать соответствующие выводы.

В качестве доказательства приводим статистические данные Всемирной Организации Здравоохранения, создавшей таблицу уровня продолжительности жизни всех стран мира. Кстати, благополучный Азербайджан в данном списке находится аж на 97-м месте, а Германия (где все мужчины в ресторанах пивком накачиваются) – на 24-м, и средняя продолжительность жизни в этой стране 83,4 года. В Норвегии (15-е место) продолжительность жизни в среднем 81,3 года. Пенсионный возраст здесь- 67 лет. Статистика говорит, что люди старше шестидесяти лет составляют 22% населения. Во Франции (9 место) средняя продолжительность жизни 85,4 года. Пенсионный возраст во Франции- 60 лет, а пенсионеры старше 60 лет составляют 24% населения Франции. В Швеции (10 место) средняя продолжительность жизни 84 года. На пенсию шведы выходят в 65 лет, население старше 60 лет насчитывает 25%. В Италии (7 место) средняя продолжительность жизни 84,8 года. На пенсию мужчины выходят в 65 лет, а женщины- в 60. Почти каждый третий итальянец- старше 60 лет. В Испании (5 место) средняя продолжительность жизни 85,5 года. И мужчины, и женщины в Испании выходят на пенсию в 65 лет. Количество испанце старше 60 лет составляет 23% населения. В Исландии (6 место) средняя продолжительность жизни 84,1 года, на пенсию и мужчины и женщины выходят в 67 лет. Количество населения старше 60 лет- 17%. И, наконец в Швейцарии Швейцарии (2 место): среднестатистический житель Швейцарии живет 86,1 года. На пенсию здесь мужчины выходят в 65 лет, а женщины- в 64 года. 23% населения Швейцарии- люди старше шестидесяти лет. Стоит отметить, что все перечисленные страны (в том числе и пивная Германия) входят в разряд стран с высшим уровнем жизни, чего, конечно же, нельзя сказать про Азербайджан.

А сейчас самое время поговорить о долгожителях Европы, которых, согласно утверждению А. Нахчыванлы, быть никак не может: согласно той же статистике ВОЗ, практически во всех странах Европы были свои долгожители, а некоторые из них перешагнули возрастную планку 117-ти лет. И на первом месте Италия, где люди с удовольствием пьют вино и – кстати – именно Италия занимает первое место в списке самых курящих стран мира. И ничего, живут – благодаря прекрасному климату и высокому уровню медицины.

Из всего, что сказала А. Нахчыванлы, можно сделать печальный вывод: депутаты все еще не сняли розовые очки, и продолжают видеть жизнь совершенно в другом свете, нежели мы, среднестатистические граждане страны. Хотя, если бы каждый из нас работал бы в Милли Меджлисе, то, возможно, и наша жизнь казалась бы совсем иной.

Яна Мадатова