Опубликован список самых высоких зарплат в США. Как показало исследование, проведенное порталом Glassdoor, в прошлом году эти профессии в США были самыми высокооплачиваемыми, при средней годовой заработной плате выше $100,000.

1. Терапевт

Средняя годовая ЗП: $187,876

2. Управляющий аптекой

Средняя годовая ЗП: $149,064

3. Патентный поверенный

Средняя годовая ЗП: $139,272

4. Медицинский советник

Средняя годовая ЗП: $132,842

5. Фармацевт

Средняя годовая ЗП: $125,847

6. Архитектор предприятия

Средняя годовая ЗП: $112,560

7. Ассистент врача

Средняя годовая ЗП: $112,529

8. Разработчик приложений

Средняя годовая ЗП: $112,045

9. Менеджер по исследованиям и развитию

Средняя годовая ЗП: $111,905

10. Корпоративный контроллер

Средняя годовая ЗП: $110,855

11. Менеджер по разработке ПО

Средняя годовая ЗП: $109,350

12. Архитектор IT

Средняя годовая ЗП: $105,303

13. Архитектор ПО

Средняя годовая ЗП: $104,754

14. Медсестра

Средняя годовая ЗП: $104,144

15. Системный архитектор

Средняя годовая ЗП: $102,678

16. Архитектор данных

Средняя годовая ЗП: $102,091