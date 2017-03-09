Опубликован список самых высоких зарплат в США. Как показало исследование, проведенное порталом Glassdoor, в прошлом году эти профессии в США были самыми высокооплачиваемыми, при средней годовой заработной плате выше $100,000.
1. Терапевт
Средняя годовая ЗП: $187,876
2. Управляющий аптекой
Средняя годовая ЗП: $149,064
3. Патентный поверенный
Средняя годовая ЗП: $139,272
4. Медицинский советник
Средняя годовая ЗП: $132,842
5. Фармацевт
Средняя годовая ЗП: $125,847
6. Архитектор предприятия
Средняя годовая ЗП: $112,560
7. Ассистент врача
Средняя годовая ЗП: $112,529
8. Разработчик приложений
Средняя годовая ЗП: $112,045
9. Менеджер по исследованиям и развитию
Средняя годовая ЗП: $111,905
10. Корпоративный контроллер
Средняя годовая ЗП: $110,855
11. Менеджер по разработке ПО
Средняя годовая ЗП: $109,350
12. Архитектор IT
Средняя годовая ЗП: $105,303
13. Архитектор ПО
Средняя годовая ЗП: $104,754
14. Медсестра
Средняя годовая ЗП: $104,144
15. Системный архитектор
Средняя годовая ЗП: $102,678
16. Архитектор данных
Средняя годовая ЗП: $102,091