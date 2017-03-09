Водитель автомобиля марки Ford Tranzit нарушил правила маневрирования и врезался в грузовую автомашину, груженную кирпичом и стоявшую на обочине дороги – такова предварительная версия следствия.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщил глава пресс-службы Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД АР Кямран Алиев. Кроме того, как отметил К.Алиев, водитель нарушил правила пассажирских перевозок.

«Учитывая число погибших и раненых (по имеющимся данным, общим счетом 25 человек – ред.), можно сделать вывод, что водитель взял дополнительно стоящих пассажиров. Это при том, что в Ford Tranzit предусмотрено 18 пассажирских мест», — сказал Алиев. По его словам, запрещено брать в дальнюю поездку стоящих пассажиров: «Мы постоянно предупреждаем граждан не садиться в такие автомобили, но они не воспринимают наши предупреждения всерьез. Мы предупреждаем и самих водителей не брать лишних пассажиров, потому что знаем, что это может закончиться трагедией».

Однако, К.Алиев затруднился ответить на вопрос, какие санкции полиция применяет в отношении водителей, нарушающих правила пассажирских перевозок.

Отметим, что в отношении водителя автобуса, угодившего в аварию в четверг утром, жителя города Сумгайыт Гусейнова Намика Гусейн оглу возбуждено уголовное дело.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг утром на трассе Баку-Сумгайыт на мосту рядом с въездом в поселок Масазыр. По предварительным данным, участниками ДТП стали автобус марки Ford Tranzit, перевозивший студентов Сумгайытского государственного университета, и грузовой автомобиль, груженый кирпичом. Погибли 5 человек, более 20 ранены.