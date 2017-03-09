Уточнён список участников футбольного турнира Игр исламской солидарности, которые состоятся в Баку.

Как сообщает apasport.az, в соревновании, которое будет проведено 12-22-го мая, выступят представители 3 континентов.

Европу представят Азербайджан и Турция, из Африки в нашу страну приедут Марокко, Камерун и Алжир, а из Азии Саудовская Аравия, Оман и Палестина.

Команды выступят в 2 группах, в каждой из которых будет по 4 сборные. Команды, которые займут первые два места в группах выйдут в полуфинал. В рамках турнира будет сыграно 16 матчей. Игры состоятся на «Байыл Арене», «Далга Арене», Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и «АЗАЛ Арене». Полуфиналы и финал планируется провести на Республиканском стадионе.

Спортивный директор Баку-2017 Марк Ханибан отметил, что Азербайджан всегда проявлял большой интерес к футболу: «Я уверен в том, что и во время IV Игр исламской солидарности футбол будет в центре внимания болельщиков. Турнир, состоящий всего из 16 матчей, спланирован так, чтобы на завершающих этапах у команд было время для подготовки к полуфиналу и финалу. Ожидается, что спрос на билеты будет большим. Я уверен в том, что азербайджанские болельщики будут поддерживать не только свою команду, но и звёзд, которые приедут в Баку из других стран».

Отметим, что футбольные соревнования начнутся 8-го мая, завершатся 21-го числа того же месяца. В Исламиаде выступят игроки в возрасте до 23 лет.