Четырнадцатилетний датский школьник случайно обнаружил на своей ферме немецкий самолет времен Второй мировой войны, выполняя внеклассное задание по истории, сообщает CNN.

Мальчик наткнулся на истребитель «Мессершмитт», когда вместе с отцом ходил по полю с металлодетектором в поисках старой утвари. Обнаружив фрагменты, похожие на обломки самолета, они взяли экскаватор соседа и раскопали яму глубиной семь-восемь метров.

«Сначала мы выкопали много земли с металлическими обломками, а потом наткнулись на кости и куски одежды», — рассказал четырнадцатилетний Даниэль Кристиансен. Он добавил, что находка напомнила ему о рассказе деда, который говорил, что в ноябре или декабре 1944 года в этих местах разбился немецкий самолет. Однако до сих пор семья не воспринимала эту историю всерьез.

На ферму отправили саперов, которые должны проверить, нет ли под землей неразорвавшихся боеприпасов.

О находке оповестили посольство ФРГ в Дании. Исторический музей Северной Ютландии, который теперь курирует исследование, сообщил, что установил личность пилота и надеется найти его родственников для передачи останков.

Историки полагают, что истребитель вылетел с тренировочной базы в Ольборге, расположенной неподалеку от фермы. На это указывают продовольственные талоны в столовую этой базы, найденные вместе с останками. Среди обломков также оказались костюм, шляпа, бумажник и три презерватива.