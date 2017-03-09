10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром будет слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Вечером в некоторых горных районах ожидаются осадки. Подует временами порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.